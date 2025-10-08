Muniesa (CaixaBank) se reúne con el Comité Consultivo de accionistas para exponer sus perspectivas

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, junto a los miembros del Comité Consultivo de accionistas. - JORDI PLAY - CAIXABANK

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, se ha reunido con el Comité Consultivo de accionistas, encuentro en el que ha expuesto su visión sobre las perspectivas de la entidad a largo plazo y los retos a los que se enfrenta, informa el banco en un comunicado este miércoles.

Durante la reunión, la primera desde que preside la entidad, Muniesa ha conversado con los integrantes del órgano consultivo representativo de los accionistas minoristas de la entidad y ha dado respuesta a sus inquietudes sobre el negocio.

También han participado en el encuentro el director financiero, Javier Pano, que ha analizado los resultados del primer semestre, y la consejera delegada de Imagin, Anna Canela, que ha explicado el modelo de negocio y la propuesta de valor del neobanco.

El Comité Consultivo de accionistas tiene el objetivo de proponer, fomentar y valorar acciones y canales de comunicación para mejorar el diálogo entre la entidad y sus accionistas.

Está formado por 12 miembros representativos de la base accionarial y, según establece la normativa del Comité, la permanencia máxima es de tres años.