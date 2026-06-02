Muniesa (CaixaBank) ve imprescindible la unión bancaria europea y pide "creerse" Europa

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el general de Economía del Banco de España, David López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha asegurado que la unión bancaria europea es imprescindible y ha pedido "creerse" el proyecto europeo.

Lo ha dicho este martes en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra desde el lunes hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, en una charla junto al director general de Economía del Banco de España, David López.

"Todos somos conscientes de que la realidad europea es que no nos creemos Europa. Es el gran problema", ha dicho y ha añadido que la Unión Europea es demasiado lenta tomando decisiones.

Ha afirmado que en Europa no hay grandes bancos porque dependen de 27 jurisdicciones diferentes: "Hablamos de Europa, decimos que es el futuro, pero no apostamos por grandes líderes europeos, grandes empresas líderes europeas".

En este sentido, ha lamentado que se hable de crear campeones europeos, pero que cada país quiera que estos campeones sean sus propias empresas, y ha subrayado que el crecimiento de los mercados únicos debe conllevar una renuncia de la soberanía nacional.

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Muniesa ha dicho que una de las soluciones al menor tamaño bursátil de las empresas europeas pasa por flexibilizar los fondos de inversión y los fondos de pensiones.

Ha explicado que los fondos de pensiones canalizan el 20% del ahorro en Estados Unidos y que "invierten mucho dinero y lo invierten muy diversificadamente".

"Desgraciadamente, en Europa la industria de los fondos de pensiones es mucho más pequeña y ese motor que ayuda al crecimiento, a la financiación nos falta", ha afirmado.

Otra de las soluciones que ha apuntado es la reducción de la regulación, que ha dicho que ha provocado que "los mercados sean poco ágiles".

LÓPEZ

López ha asegurado que "Europa ahorra lo suficiente, pero tiene un problema de asignación" de estas inversiones, ya que, a pesar de que los europeos ahorran más que los estadounidenses, sus inversiones van a productos de bajo riesgo y baja rentabilidad.

En este sentido, ha lamentado que en Europa "hay un déficit para asumir riesgos" a la hora de invertir, que son necesarios para poder impulsar a startups y scaleups.

El director general ha negado que en Europa haya menos ideas empresariales que en Estados Unidos, y ha dicho que se debe hacer un esfuerzo en generar activos e instrumentos que puedan canalizar el ahorro que se crea, y que esta debe ser "la prioridad número uno".

Por otro lado, ha dicho que la regulación actual debe servir para evitar un episodio como la crisis financiera de 2008 y que "más que un problema regulatorio, es un problema de fragmentación" de la regulación en los 27 países de la Unión Europea.