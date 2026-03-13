El Museo Thyssen de Barcelona expone intervenciones artísticas en butacas del Cine Comedia

La exposición 'Un lienzo en blanco' mostrará sillas intervenidas del antiguo Cine Comedia. - EDU PEDROCCHI - MUSEO THYSSEN

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona ha impulsado la exposición rotativa 'Un lienzo en blanco', que mostrará al público las intervenciones realizadas por estudiantes de arte de Barcelona en las butacas originales del antiguo Cine Comedia, donde se ubicará el nuevo museo.

Las obras podrán verse en un espacio a pie de calle contiguo al edificio, visible directamente desde el paseo de Gracia, e irán rotando a lo largo de las semanas hasta el 17 de mayo, informa el Museo en un comunicado de este viernes.

La iniciativa pone el foco en el talento emergente de la ciudad y en la colaboración con las principales escuelas de arte de Barcelona, ofreciendo a los estudiantes "la oportunidad de presentar su trabajo en un entorno cultural emblemático y en pleno corazón de la ciudad".