El Museu Egipci de Barcelona inaugura su sala inmersiva con una exposición sobre el explorador Iny

Taulé y Clos durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Egipci de Barcelona acoge desde este martes y durante un año la exposición 'Iny, el explorador del faraón', con la que inaugura su nueva sala inmersiva, y que cuenta también con cerca de 70 piezas correspondientes a la dinastía VI.

Lo han explicado en una rueda de prensa el fundador del museo, Jordi Clos, y su directora, Maixaixa Taulé, en la que han destacado que la nueva sala supone un "salto tecnológico", de forma que el museo pasa de estar basado en sus piezas a hacerlo también en las nuevas tecnologías, y que nace con voluntad continuista.

La sala inmersiva se sitúa en la antigua sala de lectura de la biblioteca, lo que, según explica Taulé, ha sido un reto: "Teníamos muy claro que lo que expusiésemos y proyectáramos tenía que tener un fuerte compromiso hacia el conocimiento científico, hacia la difusión del conocimiento".

"Uno de los retos es cambiar el lenguaje de mediación utilizando la tecnología, pero no la tecnología porque sí, sino al servicio del patrimonio y con el visitante en el centro", ha añadido.

La iniciativa forma parte del proceso de transformación digital impulsado por el museo y fue presentada en marzo en Shanghai (China), en el marco del programa internacional Research Fellowships in Digital Leadership del Consejo Internacional de Museos (Icom).

LA FIGURA DE INY

Iny fue un alto funcionario que vivió hace más de 4.000 años y sirvió a los faraones Pepi I, Merenre y Pepi II, y tuvo un destacado papel en las expediciones comerciales egipcias, llevando a sus líderes materiales que no existían en Egipto como la plata o el lapislázuli, entre otros.

Entre sus títulos se encuentran el de 'Amigo Único', 'Sacerdote Lector', 'Portador del Sello de Dios en los Dos Grandes Barcos' y 'Conductor de los exploradores' La investigación sobre su figura por parte del museo empezó en 1991, cuando Clos adquirió la primera pieza de la capilla de Iny; desde entonces, han ido recopilando información y piezas para "completar el puzzle" sobre el explorador y su historia.

EXPERIENCIA INMERSIVA

Taulé ha subrayado que la muestra, fruto de 2 años de trabajo, parte del patrimonio, y que todas las decisiones que se han tomado tienen un trasfondo y una razón de ser basados en el conocimiento científico.

En la experiencia inmersiva, Iny da la bienvenida directamente al visitante: gracias al Museu Egipci, vuelve a tener su capilla, que permite que la gente le traiga ofrendas y pueda repetir su nombre y, por tanto, darle vida eterna, según las creencias egipcias de la época.

La producción comienza en la tumba del protagonista, desde donde su Ba (uno de los componentes espirituales de la persona según dichas creencias) guía al espectador por algunos de los escenarios de su vida, como Saqqara, Memfis y el Nilo.

Los responsables han insistido en que la reconstrucción no pretende ofrecer una imagen genérica del antiguo Egipto, sino que se centra en el año 2250 a.C.; para ello, se han estudiado evidencias arqueológicas, relieves, pinturas y las últimas fuentes académicas especializadas.

LAS PIEZAS EXPUESTAS

Las muestra de piezas situando el visitante al final del Reino Antiguo y se adentra luego en el contexto arqueológico de Saqqara, la gran necrópolis donde podría haber estado situada la tumba de Iny, y explica después la recuperación de los fragmentos de la capilla y el proceso de reconstrucción de la historia de los personajes.

Se pueden ver, entre otros, una estatua de un hombre en madera de la dinastía VI; una estatua de un nombre sentado en calcaria, y una figura de un sirviente moliendo grano, además de los relieves y las inscripciones de la propia capilla.