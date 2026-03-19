El Museu Egipci de Barcelona inicia un nuevo ciclo de desayunos sobre personajes históricos

Ciclo 'Esmorza amb...' del Museu Egipci de Barcelona - MUSEU EGIPCI DE BARCELONA

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS -

El Museu Egipci de Barcelona empieza este domingo una nueva edición de su ciclo 'Esmorza amb...', en la que los visitantes podrán descubrir distintas figuras de la historia en un desayuno dominical en la terraza, en el que se repasará su trayectoria.

La primera sesión está dedicada a la última reina de Hawaii, Llili'uokalani, que dirigirá la profesora de Historia Global y coordinadora del grado en Relaciones Internacionales de la Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Mariona Lloret, explica el museo en un comunicado este jueves.

El programa seguirá con nombres relevantes de otras épocas como la actriz Liz Taylor, el general y político griego Temístocles y la escritora y pionera de la egiptología Amelia B. Edwards, con un coste de 35 euros por sesión, 26,25 para los miembros del club del museo.