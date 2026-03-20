El Museu de les Aigües de Veolia llega al millón de visitantes y organiza una programación especial

Archivo - Autoridades participan en la presentación de una programación especial por el Día Mundial del Agua en el Museu de les Aigües de Veolia - VEOLIA - Archivo

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Aigües de Veolia ha superado la barrera del millón de visitantes y celebrará el Día Mundial del Agua que se conmemora el domingo abriendo sus puertas durante todo este fin de semana con una programación especial llena de actividades que fusionan memoria histórica, reflexión social y divulgación ambiental.

La programación ha arrancado con un acto dirigido a la ciudadanía y a las asociaciones locales con las que trabaja y colabora, en el que se han dado cita expertos de la empresa y autoridades del ámbito municipal para abordar cuestiones clave en la gestión del agua de cara al futuro, informa la compañía en un comunicado este viernes.

El acto ha contado con la presencia de la consellera de Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez; el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, y la teniente de alcalde de Derechos Sociales de L'Hospitalet de Llobregat, Laura García.

Por parte de la compañía, han intervenido el director país de Veolia en España, Daniel Tugues; el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos; y el director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero.

Uno de los eventos destacados del fin de semana será la inauguración de la exposición fotográfica 'Por los caminos del agua', una colección inédita del fotógrafo Francesc Català-Roca, que ofrece una mirada etnográfica sobre la relación de la sociedad española con el agua antes de las redes de suministro doméstico.

Los visitantes podrán "viajar" por ciudades y zonas rurales de todo el territorio, testimoniando la dureza y cotidianidad de unos usos del agua hoy prácticamente olvidados, y con el foco puesto especialmente en la figura femenina.

UN AÑO DE REIVINDICACIONES

Este año, la coincidencia del Año Gaudí y el Congreso Mundial de la Arquitectura sitúa al Museu de les Aigües de Veolia en el mapa de la actividad cultural de la ciudad.

Estos dos eventos ponen en valor dos de sus grandes tesoros patrimoniales: la Cascada Gaudí, reconstruida en 2019 por el museo, y el propio edificio de Amargós y Samaranch, una de las principales joyas de la arquitectura industrial catalana.