Nace el Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon, de "referencia" por su mirada integral

Aglutina a profesionales punteros del ámbito cardiaco para ofrecer una visión completa y centrada en el paciente

El Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon ha iniciado su andadura en Barcelona con el fin de convertirse en "referencia" por su mirada integral y completa a través de la suma de un equipo que suma a expertos punteros del ámbito cardíaco con una mirada de equipo por primera vez en la sanidad privada española.

Lo han explicado el director del nuevo instituto, el cirujano Xavier Ruyra, y el gerente del Centro Médico Teknon, José Luis Simón, en un encuentro con los medios para presentar el proyecto "inédito", ha supuesto una inversión de 5 millones de euros.

Las nuevas instalaciones, que ocupan más de 1.000 metros cuadrados y cuentan con un quirófano híbrido puntero, y nacen de la suma de dos equipos: el del Centro Cardiovascular Sant Jordi y el Instituto Cardiovascular Teknon, reuniendo a más de 70 profesionales diferentes.

Con la mirada centrada en la paciente, "piedra angular" del proyecto, el instituto quiere ofrecer un servicio integral para el estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, sobre todo las más complejas mediante una atención continuada los 365 días del año y durante las 24 horas.

El centro prevé acoger 35.000 consultas de cardiología, más de 400 cirugías cardíacas, 3.500 procedimientos de intervención coronaria percutánea, 550 ablaciones cardíacas y 8.000 ecocardiogramas transtorácicos, entre otros, en 2019 y 2020.

"ALTERNATIVA REAL"

Según el director del instituto, se trata de un volumen comparable a un hospital terciario, por lo que el instituto aspira a convertirse en una "alternativa real a la medicina pública" en el ámbito del corazón con el valor añadido de aportar una mirada centrada en el paciente y una experiencia mejorada.

Además de un quirófano híbrido, el instituto cuenta con tres salas de hemodinámica, un área de consultas, un área de cuidados intermedios y un área de hospitalización, pensadas para ofrecer una consulta de "alta resolucióin" para el paciente.

CÓDIGO INFARTO

El espacio ya funciona con un "servicio permanente e integral", y ha puesto en marcha el protocolo código infarto que, como en el sistema público, supone una guardia permanente e inmediata de atención y tratamiento de pacientes que presenten un infarto agudo de miocardio y pacientes con patología coronaria aguda para reducir mortalidad y secuelas graves.

"Esta asistencia real 24/365 va a permitir llevar a cabo procedimientos más complejos todavía: unimos la experiencia de los mejores expertos, la innovación y la mejor tecnología, y ahora se le añade profesionales a dedicación completa que han apostado por este proyecto innovador y pionero", ha destacado el director.

El quirófano híbrido está equipado con la "más alta tecnología", y se estrenó en noviembre de 2017, acogiendo hasta el momento más de 330 intervenciones hechas a través de una plataforma de terapia guiada por imagen de última generación que permite realizar operaciones mínimamente invasivas.

Un ejemplo de operación mínimamente invasiva es la de Mercè, una paciente de 89 años que vendría a ser el "paradigma del paciente complejo", y que recibió un intercambio de válvula coronaria, que ella asegura haber vivido sin pastillas, sin dolor y con un trato excelente, ha dicho.

DOS CASOS DE ÉXITO

La paciente se cansaba a la hora de subir una cuesta y quería una solución, y finalmente fue intervenida en el centro, donde estuvo una semana, y ahora explica su capacidad de volver a subir las cuestas con prudencia, pero con normalidad.

Otro de los casos que ha pasado por el quirófano es el de Joan, de 65 años, al que se le descubrió una cardiopatía en el marco de un chequeo, y tras acudir a tres cardiólogos decidió operarse de forma preventiva para poder seguir haciendo una "vida normal".

"ME VOLVERÍA A OPERAR"

En su caso, se practicó una cirugía abierta debido a su casuística y cuenta que su recuperación fue normal: "Me volvería a operar, sin duda. Me volvería a operar aquí, sin duda. Me volvería a operar con el doctor Ruyra", decía orgulloso, y agradecido por el componente humano.

Así, en el centro también es posible realizar intervencionismos coronarios y de patología cardiaca estructural guiados por rayos X, tomografía computarizada y ecografía.