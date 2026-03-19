Nace el sello Feltrinelli Editores con un catálogo centrado en la literatura internacional

Primeros títulos de Feltrinelli Editores - FELTRINELLI EDITORES

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sello Feltrinelli Editores publicará el 6 de mayo sus primeros títulos en España y América Latina, el clásico 'El doctor Zhivago' de Boris Pasternak y la nueva novela de Valeria Luiselli 'Principio, medio fin', con un catálogo centrado en la literatura internacional.

Feltrinelli Editores nace de la mano de Anagrama, editorial integrada en el Grupo Feltrinelli desde 2016 con la dirección editorial de Silvia Sesé, y contará con José Hamad como editor, ha informado este jueves en un comunicado.

Ese mismo mes de mayo, el sello publicará 'En palabras sencillas', de Richard Ford, un ensayo acerca de la forma en que literatura y política se entrelazan, expresamente inscrito para inaugurar la colección Feltrinelli Lectures, dedicada a reunir reflexiones de algunos de los escritores más relevantes.

SEDE EN BARCELONA

Con sede en Barcelona, el proyecto prolonga en el ámbito hispanohablante la tradición de la editorial italiana del mismo nombre, fundada por Giangiacomo Feltrinelli en 1955 con una declarada vocación antifascista.

El nuevo sello hereda esa concepción de la edición como "una forma de intervenir en la conservación cultural de su tiempo" y publicará tanto a autores consagrados como nuevas voces emergentes de la literatura internacional.

OTROS TÍTULOS

El catálogo se ampliará a lo largo de 2026 con títulos de autores como David Szalay, con la novela 'La carne' que recibió el último Premio Booker, 'Breve historia herética de la música clásica' de Alessandro Barico o 'Todos siguen aquí' de Liadan Ni Chuinn, nueva voz de la literatura irlandesa que firma con seudónimo.

Otros títulos serán 'Twist', de Colum McCann; 'Últimos especímenes antes de la extinción' de Maria Reva, y 'Regreso a Trieste', de Federica Manzon.