Nadal (PP) critica que el Gobierno "ridiculizó" propuestas del PP en energía y las haya asumido

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha afirmado este lunes que el Gobierno "ridiculizó" algunas de las cuestiones planteadas por el PP en materia energética tras estallar el conflicto en Irán y ha criticado que el Ejecutivo haya asumido dichas propuestas.

"Lo cual te viene a decir que no íbamos tan desencaminados, porque era lo que estaban haciendo otros países europeos. El Gobierno podía haber tomado estas medidas hace dos semanas, pero siempre llega tarde a las cuestiones urgentes", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Nadal ha destacado entre las cuestiones urgentes el deterioro del poder adquisitivo de las clases medias españolas, el cual considera anterior a la elevación de los precios de la energía: "Si vemos lo que han evolucionado los salarios frente a la inflación, vemos cómo esta se ha ido comiendo todo el crecimiento salarial en los últimos 7 años".

Preguntado por si el PP apoyará el Real Decreto para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, ha señalado que "hay que ver exactamente" qué elementos de los que el PP ha propuesto están incluidos y cuáles no, hecho que afirma que determinará en última instancia la posición 'popular' ante el decreto.

Ha expresado que el PP echa "mucho de menos" la propuesta de rebajar la imposición directa del IRPF a las familias, ha augurado que la afectación del conflicto en la economía nacional dependerá de la duración de este y ha recomendado promover la alternativa de la energía nuclear en caso de que la guerra sea larga.