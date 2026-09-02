Nadal (PP) pide elecciones como "la única salida posible" para Sánchez tras la crisis de Ceuta

Manifestación en Barcelona en apoyo a Ceuta - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha afirmado que "la única salida posible es la convocatoria de elecciones y dar al pueblo español la voz" para un cambio de Gobierno tras la crisis migratoria en Ceuta.

En declaraciones antes de participar en la concentración en apoyo a Ceuta en Barcelona junto al líder del PP en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha afirmado que la falta de firmeza en la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial no es "una cuestión de un ministro o dos, sino del Gobierno en su conjunto".

Ha reclamado un Gobierno que sea capaz de defender toda España, dar una solución a los ceutíes y "volver a la normalidad de antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa".

También ha sostenido que el Gobierno conocía que ocurriría la entrada masiva de personas migrantes y que no hizo nada, ni ha exigido responsabilidades a Marruecos: "La invasión se originó en Marruecos, la invasión se consintió en Marruecos y hay indicios de que se organizó en Marruecos; sin embargo, no ha habido ninguna reacción por parte del Gobierno, todo lo contrario".

CRITICA LA CONTRAMANIFESTACIÓN

Por su parte, Sirera ha celebrado la convocatoria de manifestaciones de apoyo en varias ciudades de España, pero ha lamentado que no hayan acudido a la de Barcelona ni el alcalde, Jaume Collboni, ni el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Es una muestra clara de la dependencia del PSC del Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez", y ha trasladado el mensaje de que Barcelona sí que apoya a Ceuta y a la integridad territorial de España.

Sobre la manifestación contra el racismo y en respuesta a la concentración en apoyo a Ceuta a la que asisten dirigentes y simpatizantes del PP y de Vox, Sirera ha criticado que pretenden "cercenar la libertad de partidos democráticos" y que en su concentración tan solo hay ciudadanos de Barcelona que apoyan pacíficamente al pueblo ceutí.