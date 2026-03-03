Nadal (PP) tilda de "falta de respeto" la propuesta de colocar a Olóndriz frente a la AIReF

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, y del presidente del partido en Barcelona, Daniel Sirera. - EUROPA PRESS

Insta a crear un marco para atraer inversiones, talento y tecnología

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha afirmado que la decisión del Gobierno de proponer a Inés Olóndriz para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es una "falta de respeto absoluta".

Lo ha dicho este martes en declaraciones a medios de comunicación, en el marco del Mobile World Congress (MWC) que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el jueves, y en referencia al cargo actual de Olóndriz como secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Gobierno.

Según Nadal, "es una candidata que viene de realizar funciones que estaban directamente relacionadas desde el Gobierno y desde la política con el puesto que va a realizar a partir de ahora, que se supone que tiene que ocupar una persona independiente".

"La persona que diseña desde el pacto del Gobierno la quita de la deuda o la propuesta de financiación autonómica ahora va a ser, viniendo directamente del Gobierno, la que va a evaluar la sostenibilidad de las cuentas públicas, la que va a evaluar el cuadro macro del Gobierno, la que va a evaluar las cuentas del Gobierno y también va las de las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por el Partido Popular", ha criticado.

PYMES CATALANAS

El vicesecretario de los populares ha acudido a la feria tecnológica tras reunirse la mañana de este martes con Pimec para "intercambiar conocimiento" sobre la situación de las pymes en Catalunya.

En este sentido, Nadal ha hecho referencia al exceso de carga impositiva y de regulación o necesidad de tener un horizonte más claro para la creación de empleo y para la inversión hacia el futuro como los principales retos, que "comparten" con las del resto de España.

MWC 2026

En el marco del MWC, Nadal ha afirmado que el evento es una de las grandes ferias del mundo sobre nuevas tecnologías y un referente mundial" y valorado que es un orgullo que se celebre en Barcelona y España.

"España tiene una oportunidad única, por primera vez en su historia, de subirse a un cambio tecnológico tan importante como el que está teniendo lugar ahora", ha valorado Nadal, que ha defendido que la intención del PP es crear el marco más adecuado posible atraer inversiones, talento y tecnología para elevar la productividad, las rentas y salarios.