Natjat el Hachmi reivindica la libertad de las mujeres en el pregón de la Mercè de Barcelona

Critica que se la califique de "conflictiva" por hablar de violencia, opresión y discriminación



BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Najat el Hachmi ha reivindicado la libertad de las mujeres y la fraternidad al pronunciar el pregón de la fiesta mayor de Barcelona, la Mercè, desde el Saló de Cent del Ayuntamiento este viernes por la tarde, que da inicio a las fiestas.

"Barcelona será la ciudad de la libertad, como lo ha sido para mí, si protege, promueve, difunde y garantiza los derechos de las niñas y las mujeres. Hay muchas maneras de hacer que este sueño de libertad quede en nada o incluso se convierta en la peor de las pesadillas", ha proclamado.

Ha criticado que la precariedad, los salarios bajos y los problemas para acceder a la vivienda hacen que el acceso a Barcelona sea imposible, según ella: "Esta ciudad no se puede permitir continuar expulsando a sus habitantes hacia los márgenes con la centrifugadora que acribilla los barceloneses en función de su poder adquisitivo".

En su reivindicación de la libertad, ha defendido la fraternidad como la oportunidad de tener "espacios de encuentro para el debate y el intercambio de ideas y una red fuerte de relaciones" que permitan ampararse en caso de necesidad.

BARCELONA, "ANHELO DE LIBERTAD"

La escritora catalana de origen marroquí ha expresado "el anhelo de libertad" que sentía por Barcelona, ciudad que para ella siempre ha representado la libertad, y ha relatado cómo acabó viviendo en la capital catalana, pasando antes por Vic y Granollers.

Ha recordado sus experiencias barcelonesas, antes incluso de vivir en la ciudad (vive en el Eixample desde hace 13 años), y ha recordado las gestiones como renovar el permiso de residencia y la obtención de la nacionalidad, que ha criticado porque para ella era "validar cada dos por tres tu existencia o tu identidad".

"Lo que queremos es vivir con los mismos derechos que el resto de ciudadanos, tener garantizada la dignidad mínima por sentirnos parte de la especie humana y en casa ya veremos si hacemos cuscus o paella, redondo de ternera o tajín", ha defendido.

En ese sentido, ha lamentado que hay muchas mujeres que se ven obligadas a escoger entre la libertad y la pertenencia, "entre ser quien eres y asumir el precio que te harán pagar o someterte por continua formando parte de tu familia, tu grupo de procedencia".

Ha puesto como ejemplo el hecho de llevar el hiyab, algo que también lo ha vinculado con la libertad: "Aunque han pasado muchos años desde que yo puedo ir por esta ciudad vestida como me dé la gana, no olvido nunca el precio que me ha costado poder hacerlo".

SORPRENDIDA POR LO CONSIDERADO "POLÉMICO"

El Hachmi, que recibió criticas por parte de varios colectivos LGTBI que la acusaron de islamófoba y tránsfoba, ha lamentado en el pregón que "es muy sorprendente que a día de hoy defender derechos fundamentales en Barcelona y no en Teherán, sea considerado polémico".

"Que a las personas que nombramos la violencia y la opresión, la discriminación y las injusticias seamos incómodas, nos vean como conflictivas, incluso molestas", ha añadido.

"No me pidáis que mire hacia otro lado, ya vale de sacrificar las vidas de las niñas y las mujeres en nombre de no sé qué entendimiento de civilizaciones y culturas, en nombre de una idea de inclusión que nos expulsa de nuevo, a nosotras, las mujeres, de la condición de seres humanos de pleno derecho", ha afirmado.

Con todo, ha llamado a los barceloneses a reconocerse y a escucharse entre ellos: "Celebremos que podemos estar juntos y libres. ¡Viva Barcelona, viva la libertad de las mujeres y viva las fiestas de la Mercè!", ha concluido.

Mientras, en la plaza Sant Jaume, una decena de personas se ha concentrado ante el Ayuntamiento con una pancarta con el lema 'Prou pregons trànsfobs', en contra de la elección de El Hachmi como pregonera.