Navarro (CZFB) asegura que la construcción del nuevo DFactory va "muy rápida"

Archivo - El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca (CZFB), Pere Navarro, ha afirmado que la construcción del nuevo DFactory Barcelona va "muy rápida", un hecho que ve necesario porque cree que las empresas necesitan ocupar espacios rápidamente, y ha explicado que algunas las empresas del ecosistema crecen de forma espectacular.

"La idea ha funcionado, la oferta ha creado demanda y ahora tenemos unas cincuenta empresas instaladas y pagando alquiler. Aquí dentro, las empresas se conectan, se relacionan y generan proyectos conjuntos. Somos un referente internacional y lo hemos explicado al mundo. Y ahora toca crecer con cuatro nuevos edificios", ha dicho este domingo en una entrevista de 'El Món' recogida por Europa Press.

Ha señalado que la segunda fase de la construcción tendrá una "mezcla" de edificios que acogerán empresas industriales de diferentes sectores, además de ser un espacio urbano en el que se podrá unir actividades de tipo cultural, social y ciudadano.

Preguntado por si se incorporarán nuevos sectores, Navarro ha afirmado que se quiere incorporar "aún más" el sector de la salud, y de hecho, ha explicado que se ha firmado una alianza con el Hospital del Mar y el Hospital Clínic para que exploten la incubadora de impresión 3D que el DFactory tiene.

También el sector agroalimentario, "muy importante en nuestra casa".

AMPLIACIONES DE PUERTO Y AEROPUERTO

Preguntado por si Barcelona puede mejorar en las conexiones logísticas, ha saludado tanto la propuesta de ampliación del Aeropuerto de Barcelona como la ampliación del Puerto de Barcelona y la terminal Hutchinson como las inversiones en el corredor Meditárreno.

"Barcelona nos puede parecer una ciudad de servicios, pero también tiene un ADN industrial muy potente", ha dicho.

TALENTO

Ha sostenido que "cuesta más encontrar el talento que el capital" y ha defendido que tanto Barcelona como Catalunya tiene tienen centros educativos a todos los niveles.

"Cuando hablamos de generar talento, estamos hablando de personas, no podemos fabricar talento. Tenemos emprendedores, y también gente que se ha jubilado y quiere volver a empezar, todo ello forma un gran capital humano. Nosotros básicamente hacemos de conectores entre los dos mundos", ha dicho.