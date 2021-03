Navarro (CZFB): "Las reivindicaciones tienen que ser posibles pero por los canales adecuados"

El delegado especial del Estado en el CZFB ha asegurado que "2020 no ha sido un año perdido"

El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha asegurado que en un momento en el que hay libertad de expresión, "las reivindicaciones tienen que ser posibles pero por los canales adecuados", en referencia a los incidentes que ha habido en las últimas semanas en Barcelona y otras ciudades catalanas.

"Algunos analistas dicen que es porque la juventud tiene una situación complicada, pero los que queman vehículos no son juventud", ha subrayado Navarro, durante la celebración de un desayuno telemático organizado este martes por Foment del Treball y PwC.

El representante del Estado ha destacado que "la juventud son los que ocuparán el edificio de Correos", donde el CZFB, el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa pública prevé instalar un centro de formación digital enfocado a las necesidades de las empresas.

En este sentido, Navarro ha explicado que Barcelona "necesita saber que es capaz de hacer grandes cosas" y ha apuntado a las alianzas y al progreso económico como las claves para que las pueda realizar.

Asimismo, ha recordado que la ciudad compite en un mundo global y que es necesario que sea "un foco de atracción de talento, proyectos e innovación", además de que es necesario que exista una relación muy clara y de lealtad entre las administraciones y el mundo privado.

"2020 NO HA SIDO UN AÑO PERDIDO"

A pesar de la pandemia, "2020 no ha sido un año perdido, al contrario", ha apuntado Navarro, que ha asegurado que el hecho de no poder celebrar ferias físicas provocó el nacimiento de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebró en octubre y que permitió más de 25.000 contactos entre los participantes.

La BNEW tendrá continuidad este año, en una edición que Navarro ha augurado que será más física que la edición de 2020, y que sumará cinco nuevas temáticas, enfocadas al talento, la ciencia, la sostenibilidad, la movilidad y el concepto de ciudad.

Además, ha adelantado que es probable que la edición de este año "tenga patas en Lisboa, Londres y algún otro país", con el fin de que en los próximos años la feria tenga un impacto global.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

El centro de formación ubicado en el edificio de Correos formará parte de la apuesta por la innovación del CZFB, que estará centrado en formación digital que necesitan las empresas.

Navarro ha apuntado que "es necesario producir formación ligada a las empresas", ya que las compañías no encuentran los profesionales adecuados para sus necesidades en un momento de paro juvenil elevado.

FOCO EN LA INNOVACIÓN

Navarro ha explicado que el CZFB siempre ha tenido el foco puesto en la innovación y que, del mismo modo que en los años 50 del siglo XX se apostó por la industria de la automoción, en la actualidad se explotan "nuevas formas de economía y oportunidades".

Entre estas nuevas formas está la impresión 3D, que cuenta con una incubadora que esta semana alcanzará 60 empresas, cuando el objetivo inicial era tener 40 'startups'.