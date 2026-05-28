Navarro defiende la pluralidad del plenario de CZFB ante la nueva gobernanza pactada por Govern y ERC

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha defendido la participación plural del plenario del ente que dirige ante el cambio de gobernanza pactado entre el Govern y ERC para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

Lo ha dicho este jueves a preguntas de la prensa en la rueda de prensa de presentación del Salón Internacional de la Logística (SIL) 2026, junto a la directora general, Blanca Sorigué, en la que ha puesto en valor el funcionamiento "satisfactorio" del CZFB para todas las administraciones.

Navarro ha celebrado el acuerdo para tener Presupuestos y ha explicado que se está trabajando en el cambio de los estatutos del ente para que el "enunciado del acuerdo" se convierta en una realidad.