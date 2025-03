Nazario ante el contexto actual: "Este rollo cuadriculado no me gusta. Me gusta todo más polimorfo"

Publica 'Crónicas del gran tirano' sobre su experiencia con un grupo de sinhogar

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dibujante de cómic, pintor y escritor Nazario ha publicado el libro 'Crónicas del gran tirano' (Anagrama), un relato de su experiencia vital con un grupo de sinhogar en Barcelona, y ha dicho ante el contexto sociopolítico actual en el que a su juicio todo pasa por ser blanco o negro: "A mi este rollo cuadriculado no me gusta. Me gusta todo más polimorfo".

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que existe ahora mucho más puritanismo "con Trump and company, con todo esto del PP y con los de Vox, que están todo los días sorprendiendo con medidas nuevas, y con este (Trump) que dice ahora que, hombre o mujer, que no hay otra cosa".

Nazario Luque (Castilleja del Campo, 1944) ha afirmado que esto hace que se radicalice y que piense que existe una "división muy clara entre gente sexuada y gente asexuada", que para él trasciende la división entre hombre y mujer y entre homosexual y heterosexual y sostiene que una persona a la que le gusta el sexo está por encima de cualquier tipo de sexo.

"Nada es blanco ni negro, sino que hay tantos matices a todos los niveles que me parece que habría que respetarlo. Y no respetarlo es lo que está pasando ahora", ha subrayado.

Considerado uno de los pioneros del cómic underground, Nazario ha asegurado que ve impensable que una revista como 'El Víbora' --donde publicó la mayor parte de sus historietas-- pudiera publicarse ahora, primero por que los que la conformaban se han muerto o apartado y por que "no está el horno para bollos".

Nazario, a sus 81 años, ha asegurado no sentir nostalgia por el pasado y que no añora ninguna etapa anterior, pensando en si fue mejor o peor: "Me gusta vivir la vida y continuar con la que tengo".

"ESCUCHARLOS"

'Crónicas del gran tirano' resigue la experiencia del autor con un grupo de sinhogar alcohólicos que pernoctaban en la plaza Reial de Barcelona y con los que, tras años fotografiándolos a escondidas, comenzó a trazar una relación que evoluciona hacia una preocupación: "Hay un momento en que me doy cuenta de que mi ayuda no era solamente de darles de comer, sino de escucharlos".

Entre 2015 y 2019, tras la muerte de la pareja de Nazario durante 36 años, establece una relación con un grupo de cuatro personas abanderado por Mich, el 'gran tirano', a los que acompañará a los pisos de ayuda o visitará en el hospital, aunque ha dicho que su relato no es "antropológico" sobre los sinhogar sino que es autobiográfico y se basa en su propia vivencia.

Ha explicado que tiene la "insana costumbre" de escribir diarios desde que tenía 14 años y que recurre a ellos a la hora de encarar sus libros, tomando los detalles más importantes y convirtiéndolos en material literario como en el caso de 'Crónicas de un gran tirano'.

"UNA GUARRERÍA"

Preguntado por si cree que las administraciones hacen lo suficiente por la gente sin hogar, ha considerado que "no" porque sigue habiendo centenares de personas que continúan durmiendo en la calle, aunque ahora hayan intentado erradicar que lo hagan en la plaza Reial.

Tampoco cree que la sociedad se preocupe demasiado por la magnitud de la problemática porque si lo hiciera habría más voluntarios, ha dicho que en Barcelona hay gente un poco más concienciada con la situación, pero ha lamentado que "muchos piensan que es más una guarrería estar durmiendo en la calle que una necesidad".

DOS NUEVOS LIBROS

Tras dejar hace años el cómic y la pintura, Nazario está centrado en su faceta literaria y, tras los dos volúmenes de memorias 'La vida cotidiana del dibujante underground' y 'Sevilla y la Casita de los Pirañas', tiene en mente dos nuevos libros: un primero sobre sus relaciones amorosas y otro sobre la crisis y las dificultades que ha tenido para editar sus libros y encontrar galerías para sus obras.

Respecto a su obra, ha explicado que, después de que el Archivo Lafuente le comprara más de 2.000 originales --que el fondo cántabro vendió posteriormente al Estado para el Museo Reina Sofía--, tiene más cuadros y dibujos almacenados, que desconoce todavía qué hará con ellos.