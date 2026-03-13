La Nit de les Lletres Catalanes se estrena este sábado en el MNAC con la entrega de 12 premios

La fachada exterior del MNAC, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Nit de les Lletres Catalanes, que toma el relevo de la Nit de Santa Llúcia en su 75 aniversario, se estrena este sábado como gala literaria en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), impulsada por Òmnium y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) y que entregará 12 premios.

La voluntad es que esta gala literaria se convierta en la "cita cultural de referencia de las letras catalanas", de la misma manera que lo es los Premis Gaudí para el cine, según explicaron las entidades promotores en el anuncio de la iniciativa.

La puesta de largo de la Nit de les Lletres catalanes prevé la asistencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

También se prevé la asistencia de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y una nutrida representación política y cultural.

PREMIOS

La Nit de les Lletres Catalanes seguirá entregando galardones que ya se fallaban en la Nit de la Santa Llúcia a obra inédita como el Premi Sant Jordi de novela, editado por Univers, que en esta edición del 75 aniversario aumenta su dotación a los 75.000 euros y se convierte en el mejor dotado de las letras catalanas.

También se continuarán otorgando el Carles Riba de poesía, convocado por Proa y una dotación de 5.000 euros; el Mercè Rodoreda de cuentos, editado por Empúries con una dotación de 6.000 euros; el Folch i Torres de novela infantil, convocado por La Galera y una dotación de 4.000 euros; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, convocado y editado por Elastic Books y dotado con 6.000 euros; el premio internacional Joan B.Cendrós y el Muriel Casals de comunicación.

Se incorporarán a esta gala la entrega del Premi Òmnium de novela a obra publicada, dotado con 25.000 euros, y el Montserrat Franquesa de traducción, convocado por el PEN Català y dotado con 4.000 euros.

También lo hará el nuevo Premi Vinyeta Ficomic de cómic en catalán publicado, convocado por Ficomic y con 2.000 euros de dotación, y el nuevo Lo Somni de narrativa para autores noveles, convocado por La Magrana y una dotación de 10.000 euros.

Se entregará el Àngel Guimerà de literatura dramática a obra inédita --heredero de la trayectoria del Frederic Roda--, convocado por la Diputación de Barcelona y la Agrupació Dramàtica Barcelona, con un premio de 15.000 euros.

GALARDONES ANUNCIADOS

De la docena de premios que se entregarán este sábado en La Nit de les Lletres Catalanes, dos de ellos ya se conoce ganador: el premio internacional Joan B.Cendrós y el Muriel Casals de comunicación.

El Premi de Comunicació Muriel Casals ha recaído 'ex aequo' en los podcasts de divulgación literaria 'La contracoberta', presentado por Clàudia Rius e impulsado por la Editorial Barcino, y 'Club Tàndem', el club de lectura mensual que conducen las comunicadoras Marina Porras y Juliana Canet.

Por su parte, el historiador y catedrático Paul Freedman recibirá el 39 Premi Internacional Joan B. Cendrós por su "dilatada trayectoria dedicada al estudio del pasado medieval de Catalunya y su proyección internacional".