Niubó afirma que "un 100%" de centros educativos empiezan con normalidad el curso 2025-2026

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que "un 100%" de centros educativos en toda Catalunya han abierto sus puertas con normalidad este lunes por el inicio del curso escolar 2025-2026.

Lo ha asegurado en una rueda de prensa este lunes por la tarde en el departamento, donde ha insistido en la "normalización generalizada" en el inicio de las clases en Catalunya, y en que las incidencias han sido gestionadas por los servicios territoriales de Educació.

En este sentido, ha querido felicitar al conjunto de la comunidad educativa por el "éxito" que supone comenzar un curso de esta manera, así como también ha agradecido el trabajo del conjunto de los profesionales del Servicio de Educación de Catalunya.

Sobre la huelga del personal de atención educativa (PAE) y del personal de administración y servicios (PAS) de este lunes, convocada por CC.OO. Educació y UGT, hasta las 13 horas --los últimos datos que tiene el departamento--, ha habido un seguimiento del 2,89% sobre el 35% de los centros que han informado.

Otro de los temas que ha marcado este inicio de curso ha sido el aviso por tormentas en el Montsià y el Baix Ebre (Tarragona), y Niubó ha dicho que a las 12.30 horas la Conselleria de Interior ha informado de la alerta y que, por ello, se ha tomado la decisión de que las clases en estas comarcas terminaran a las 14 horas.

Asegura que se ha avisado a las direcciones y a los consejos comarcales para avanzar las rutas de transporte de estas zonas y, además, se han dado indicaciones a direcciones, a docentes y a los centros para "garantizar siempre la presencia de personal hasta que el último alumno no fuera entregado a sus familias".

Además, se ha enviado un mensaje a los dispositivos móviles en las comarcas del Montsià y Baix Ebre informando de que se avanzaba el transporte escolar a las 14 horas y pidiendo a padres y tutores que avanzaran la recogida de los niños y jóvenes.

Niubó ha señalado que todas las rutas han funcionado con normalidad y que "no se ha detectado ninguna incidencia grave que haya influido negativamente en este servicio".

Preguntada por si la jornada escolar de este martes será con normalidad en las comarcas afectadas por estos avisos, la consellera ha respondido que a las 19 horas de este lunes se sabrá la previsión de alertas sobre la situación meteorológica y que "están pendientes".