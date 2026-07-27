Niubó comparece este lunes en el Parlament tras la "incidencia técnica" en las pruebas Pisa 2025

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, en una foto de archivo
La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 27 julio 2026 11:04
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BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, comparecerá este lunes a las 15 horas en la Comisión de Educación y FP del Parlament tras la "incidencia técnica" puntual que afecta a las pruebas Pisa 2025.

Según consta en la web de la Cámara catalana, la titular de Educación comparecerá a las 15 y las peticiones de comparecencia que se votarán han sido presentadas por los grupos parlamentarios de Junts y el PP.

La muestra de Catalunya en las pruebas Pisa 2025 tiene un índice de alumnos exentos superior al máximo recomendado por la OCDE, del 23,2% respecto al 5% recomendado, que la Generalitat atribuye a una "incidencia técnica" puntual que afectará a la comparativa de resultados con otros años.

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