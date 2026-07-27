Niubó comparece este lunes en el Parlament tras la "incidencia técnica" en las pruebas Pisa 2025

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, comparecerá este lunes a las 15 horas en la Comisión de Educación y FP del Parlament tras la "incidencia técnica" puntual que afecta a las pruebas Pisa 2025.

Según consta en la web de la Cámara catalana, la titular de Educación comparecerá a las 15 y las peticiones de comparecencia que se votarán han sido presentadas por los grupos parlamentarios de Junts y el PP.

La muestra de Catalunya en las pruebas Pisa 2025 tiene un índice de alumnos exentos superior al máximo recomendado por la OCDE, del 23,2% respecto al 5% recomendado, que la Generalitat atribuye a una "incidencia técnica" puntual que afectará a la comparativa de resultados con otros años.