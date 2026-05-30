Niubó espera que el preacuerdo con Ustec y Aspepc sea "definitivo" y permita acabar con las huelgas

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha celebrado el acuerdo alcanzado con los sindicatos docentes Ustec·Stes y Aspepc·Sps este viernes, que espera que sea "definitivo" y permita recuperar la normalidad y acabar con las huelgas.

Así se ha expresado este sábado en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que es un acuerdo muy importante que supone un "paso de gigante" en la mejora de las condiciones laborales de los docentes y la calidad de la atención educativa.

La consellera ha destacado que es un acuerdo "muy generoso" por todas las partes, algo que, reivindica, se debe poner en valor, y ha remarcado que los buenos acuerdos son aquellos en los que nadie está del todo contento pero todo el mundo sale ganando.

Sobre las huelgas que estaban previstas antes de alcanzar este acuerdo, ha afirmado que no puede garantizar que se desconvoquen, aunque confía en que sea así puesto que es un acuerdo "con el conjunto de la mesa sectorial, con 4 de los 5 sindicatos que tienen representación.

"Dependerá de su organización, es decir, si el lunes desconvocan ya esta huelga o mantienen la del lunes y, en todo caso, pueden desconvocar las que hay convocadas posteriormente", ha apuntado al respecto.

CONTENIDO DEL ACUERDO

Sobre el contenido del acuerdo ha subrayado que se superarán los 400 euros mensuales de incremento salarial, lo que ha defendido como reconocimiento de la tarea de los docentes que, dice, han cargado con una situación de infrafinanciación educativa: "Nos situaremos probablemente en la tercera o cuarta posición retributiva del conjunto del Estado", ha señalado.

Preguntada por el encaje de este acuerdo en los Presupuestos ha explicado que son 700 millones de euros más "pero con un despliegue plurianual" y ha añadido que las cuentas son una herramienta viva.

Acerca de la situación de las colonias escolares de cara al próximo curso, confía en que se lleven a cabo, añade que "no habrá un problema en este sentido" porque habrá una compensación por la pernoctación para los profesores, algo que, dice, ya estaba previsto en el acuerdo firmado en marzo entre el Govern y UGT y CC.OO.

NEGOCIACIONES

En referencia al primer acuerdo firmado por el ejecutivo con UGT y CC.OO. ha defendido que era "el mejor acuerdo que se podía hacer en aquel momento" puesto que, apunta, no había un contexto presupuestario como el actual.

Preguntada por si el Govern infravaloró las reclamaciones de los sindicatos mayoritarios ha dicho que en ningún caso, pero que las reivindicaciones que "en algún momento parecían inasumibles" se han ido desencallando.

Así, ha añadido que, pese a que las movilizaciones influyen, al Govern le han movido "las convicciones".