Niubó iniciará este viernes una ronda de contactos con sindicatos tras el 'no' al preacuerdo

Archivo - La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciado que iniciará este mismo viernes una ronda de contactos con los sindicatos educativos que firmaron el preacuerdo con el Govern tras el 'no' de la consulta docente.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament tras conocerse este jueves los resultados de la consulta a docentes, con la que han rechazado con el 65.1% de los votos el preacuerdo de la Conselleria con los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps de este pasado viernes.

Niubó ha pedido responsabilidad, ha celebrado que finalmente Aspepc·Sps apoye el preacuerdo, y ha asegurado que la voluntad del Govern es de mantener lo firmado: "Es solo Ustec·Stes quien se desvincula en estos momentos, el compromiso y la voluntad es de continuar desplegando este acuerdo".

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