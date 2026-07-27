Niubó insiste en que el error en Pisa es técnico y que se depurarán responsabilidades "a fondo"

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, durante la Comisión este lunes - PARLAMENT

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado este lunes que el error en Pisa 2025 ha sido eminentemente técnico por la aplicación incorrecta de la tasa de exención, ha dicho que se está investigando las causas y ha asegurado que "si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo".

Lo ha dicho este lunes en su comparecencia en la Comisión de Educación y FP del Parlament, junto al secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, en la que Niubó ha recordado que la OCDE fija como condición para Pisa que el alumnado exento no supere el 5% de la muestra, cuando en Catalunya ha sido del 23%.

Ha defendido el compromiso del Departament de actuar con transparencia, y ha asegurado que informará de las conclusiones que se deriven y des las responsabilidades que puedan corresponder.

Ha señalado que ha habido 591 alumnos exentos de un total de 2.545, y que ha sido en 2026 cuando la OCDE ha determinado que la elevada tasa de exención de Catalunya hace que la muestra "no pueda ser representativa", por lo que los resultados no se podrán comparar con otros países ni con la serie histórica catalana.

"SE ACTUARÁ EN CONSECUENCIA"

La titular de Educació ha apuntado que se trata de un problema de representatividad estadística de la muestra: "Cuando dispongamos de la información pertinente, esta se trasladará y se determinará el error y se derivará la responsabilidad".

"Pueden estar seguro que se actuará en consecuencia. Y, por lo tanto, pueden tener la certeza de que si hay responsabilidades, estas se depurarán a fondo, como hemos hecho, de hecho, en otras ocasiones", ha añadido.

PRUEBAS DE FINAL DE ETAPA

Niubó ha destacado que el porcentaje de exención que registra Pisa, el 23,2% "es parecido" al porcentaje de alumnos que no participaron en las pruebas catalanas de final de etapa de 4º de la ESO en el curso pasado, que se aplicaron en el mismo intervalo de tiempo.

"Las pruebas catalanas se administraron los días 10 y 11 de abril del 2025, en medio del periodo de aplicación de Pisa, que fue del 31 de marzo al 16 de mayo. Esto significa que los mismos 51 centros educativos que fueron muestrados en Pisa también tuvieron que aplicar, en muy poca diferencia de tiempo, dos evaluaciones sometidas a marcos diferentes, la de Pisa y las pruebas de final de etapa de 4º de la ESO, que recuerden que eran censales", ha dicho.

Esto, según Niubó, permite plantear que "se pudiera haber generado confusión en los centros sobre los criterios que se debían usar".

Ha explicado que no se puede revertir la incidencia pero que se puede trabajar para que no se repita y recuerda que se ha aprobado constituir la Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación, un órgano técnico y "permanente que ordenará y controlará la aplicación de todas las pruebas del sistema".

"TRANSICIÓN" HACIA LA AGÈNCIA D'AVALUACIÓ

La aplicación de las pruebas se produjeron en un periodo de transición del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu a la Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació: "Esta transición en ningún caso puede servir de excusa" pero cree que hay que tenerlo en cuenta en el contexto para determinar qué falló.

"Este incidente no desacredita la apuesta del Departament por la evaluación, al contrario, demuestra hasta qué punto se debía reforzar y se debe seguir reforzando el modelo de evaluación educativa sistémica y, en general, los controles de calidad técnica", reitera.

Además, Niubó defiende que la reactivación de la Agència d'Avaluació i Prospectiva responde a la necesidad de disponer de un organismo "con la solvencia y la capacidad técnica que Catalunya necesita".

De cara a la próxima edición de Pisa, la de 2029, la consellera considera que estos mecanismos de evaluación y control "deberán estar plenamente desplegados"

ADJUDICACIONES

Niubó ha señalado que, por segundo año consecutivo, comparece en el Parlament para dar explicaciones sobre un error en la ejecución de algún proceso: el año pasado por las adjudicaciones de las plazas de verano y ahora por las pruebas Pisa 2025.

Ha señalado que el 88% de los profesores han obtenido la plaza solicitada en primera opción y que se ha reducido "de manera muy significativa el número de personas adjudicadas más allá de la quinta comarca", indicativo que usa el Departament con respecto a los docentes que se tienen que desplazar más allá de su lugar de residencia.

En este sentido, en el curso 2024-25 eran 3.200 los profesores en esta situación, en el curso 2025-26 la cifra se redujo a 300, y de cara al próximo curso serán 107, y Niubó afirma que el hecho de que las adjudicaciones de verano hayan funcionado con normalidad "no es casual, es el resultado de haber analizado un proceso, haber reconocido un problema y haber priorizado su reforma".