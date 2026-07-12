Niubó se reúne con más de 100 direcciones desde final de curso para conocer su "malestar"

Archivo - Imgen de archivo La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicado que ha mantenido reuniones con más de 100 direcciones y docentes de centros educativos de toda Catalunya desde que acabó este curso 2025-26 para compartir retos del sistema educativo y conocer el "malestar" de los profesionales.

En declaraciones a la prensa, la consellera ha afirmado que se han reunido ya con direcciones de las comarcas Baix Llobregat, Penedès, Maresme (Barcelona) y del àrea de Girona, y ha puesto en valor este proceso de "escucha más activa" a los profesionales, que comenzó el 17 de junio.

En estos encuentros los profesionales le trasladan las "problemáticas que quizás pasan más desapercibidas en el día a día, que tienen más que ver con el funcionamiento del sistema", y añade que harán reuniones hasta final de julio y durante el próximo curso.

"Desde esta escucha y desde esta proximidad se puede reconocer que hay elementos a mejorar. Yo estoy constatando una gran vocación de servicio público, una gran implicación de este conjunto de profesionales de la educación del país para mejorar. Estamos viendo estas ganas de contribuir a fortalecer el sistema", ha dicho.

TEMAS TRATADOS

Entre los temas que se han abordado en estos encuentros, una de las cuestiones que más ha surgido es el refuerzo y la reorientación de los recursos hacia la diversidad y el modelo de acogida, así como la reducción de la burocracia para poder destinar "más tiempo a enseñar y reforzar el proyecto educativo".

También se han tratado las inversiones en infraestructuras y la adecuación climática en los centros educativos; la agilización del proceso de sustitución cuando hay bajas del profesorado; la digitalización y la IA , y "cómo está impactando en las aulas y afecta al trabajo de los docentes".

RETOS "MUCHAS VECES COMPARTIDOS"

Asegura que los encuentros están siendo muy constructivos y que los profesionales trasladan su malestar y quejas así como retos, "que muchas veces son compartidos".

La intención es poder rebajar el malestar que hay en las aulas y "reconducir y rehacer la confianza" que cree que durante este curso se ha podido perder, y añade que ve buena voluntad por parte de los profesionales para lograrlo.

Explica que estas reuniones son sobre todo con las direcciones de los centros, pero que también hay otros profesionales del sector como docentes, profesionales de los equipos de asesoramiento psicopedagógico (EAP), centros de recursos e inspección educativa.

Niubó avanza que la semana que viene se reunirá con sindicatos (unque fuentes de Educació señalan a Europa Press que no será en formato mesa sectorial), así como con familias, para tratar temas como el inicio de curso: "La intención es seguir manteniendo este vínculo y diálogo que, de hecho, hemos tenido todo el curso".