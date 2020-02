El No Surrender Festival en homenaje a Springsteen se celebrará en Mollerussa en junio

Presentación del No Surrender Festival

LLEIDA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del concierto homenaje al cantante Bruce Springsteen No Surrender Festival se celebrará este año en Mollerussa (Lleida) los días 26 y 27 de junio y los cerca de mil músicos que previsiblemente participarán interpretarán 'Dancing in the Dark'

Además de la interpretación y grabación de la canción 'Dancing in the Dark' por parte de más de un millar de músicos, durante el fin de semana actuarán tres reconocidas bandas tributo con el grupo del Plan de Urgell I-Nuit como telonero, ha informado la en un comunicado la organización que ha presentado el festival en Mollerussa.

El festival, que en las anteriores ediciones se ha celebrado en Vilanova de Bellpuig (Lleida) será nocturno, según ha explicado su promotor, Josep Maria Pons, que ha explicado que el No Surrender Festival se traslada a Mollerussa "para garantizar la comodidad de los asistentes y proyectarlo con ambición hacia el futuro".

Por su parte, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha afirmado que "es para Mollerussa un orgullo acoger un festival con renombre internacional y con una marca consolidada desde sus inicios".

En la tercera edición del No Surrender Festival, que tuvo lugar el 29 de junio del año pasado, un total de 1.240 músicos interpretaron la canción 'Glory Days' de Bruce Springsteen en el campo de fútbol de Vilanova de Bellpuig.