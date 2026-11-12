Nogueras erige a Junts como los únicos que priorizan a Catalunya: "No nos apartaremos"

Miriam Nogueras durante el acto de inicio de campaña electoral de Junts, a 12 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). En el acto participa el expresident de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont de forma telemática. - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha erigido a la formación como la única que prioriza los intereses de Catalunya y que no forma parte de ningún bloque español, en referencia a PSOE y PP: "Somos los del medio y no nos moveremos ni nos apartaremos".

La plana mayor del partido, junto con un centenar de militantes y simpatizantes, ha arrancado la campaña en Barcelona en un mitin con la participación telemática del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, de los candidatos territoriales y del secretario general, Jordi Turull.

Tras sacar pecho de los logros conseguidos gracias a que sus 7 diputados en el Congreso han sido decisivos en esta legislatura, ha defendido que Junts es el voto útil en estas elecciones y que están en medio porque han tenido el valor de plantarse ante PSC y ERC cuando han "menospreciado" a Catalunya.

"Si votas al PSC validas los incumplimientos de Pedro Sánchez, como Rodalies y la infrafinanciación. Si votas a ERC votas Podemos. Si votas a PP votas a Vox, retroceso y contra el catalán", ha resumido.

Así, ha reivindicado la capacidad que ha tenido de decir sí o no cuando ha sido necesario y que no formar parte de ningún bloque (PSOE o PP) les ha dado libertad: "¡Y esto ningún otro partido lo puede decir!".

Por ello, ha asegurado que, si son decisivos tras el 29 de noviembre, garantizarán que Catalunya esté en el centro de todas las negociaciones en Madrid y se ha comprometido a frenar a la derecha española como ya hicieron en 2023, ha apuntado.

"MÁS PP Y VOX QUE NUNCA"

También ha constatado que los socialistas, en las anteriores elecciones, ya pidieron el voto para frenar a la derecha "y hoy hay más PP y Vox que nunca" y ha añadido que quien ha tumbado a estas formaciones en esta legislatura ha sido Puigdemont.

"No necesitamos formar parte de ningún bloque español sino tener fuerza. Tener fuerza para decantar la balanza. Cuando la decantamos hacia Catalunya pasan cosas y resultados", ha sostenido Nogueras, que ha reivindicado logros como la Ley de Amnistía, la Ley ELA y los avances para que se pueda hablar catalán en el Congreso, entre otras cuestiones.

REPROCHES A RUFIÁN

Al referirse a la demanda que han puesto sobre la mesa para lograr la delegación de competencias en materia de inmigración, ha reprochado la oposición que mostraron los de Podemos, que son "los socios de Gabriel Rufián" en estas elecciones, ha destacado.

"Comparten papeleta Podemos y ERC. Y dejadme decir esto con un punto de tristeza: ¡Como echamos de menor la ERC con la que hicimos el 1-O y defendimos la nación! Y lo hicimos en catalán y desde Catalunya", ha exclamado.