Nogueras (Junts) abrirá y cerrará campaña en Barcelona con la participación telemática de Puigdemont

La cabeza de lista de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales del 29 de noviembre, Miriam Nogueras, abrirá y cerrará la campaña en Barcelona y contará en estos mítines con la participación telemática del líder del partido y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como en el acto central y, posiblemente, en los territoriales (Girona, Tarragona y Lleida).

Bajo el lema 'Catalunya al centre', el partido arrancará la campaña en el 'Valkiria Hub Space' de la capital catalana; el mitin central lo celebrarán el 22 de noviembre en Castelldefels (Barcelona), y el acto final de campaña aún está por determinar.

Durante la campaña, la formación también estará pendiente de la decisión de la Sala Penal sobre si archiva definitivamente el procedimiento contra Puigdemont, destacando que será él quien explique qué pasará cuando se resuelva.

Los de Nogueras sacan pecho de haber podido "condicionar" la última legislatura con sus 7 escaños y de haber mantenido la posición ante PSOE y PP.

También reivindican que son los únicos "que no tienen Madrid" en la papeleta, en alusión implícita a la de ERC de Gabriel Rufián e Irene Montero.

Más allá de lo que vaticinen las encuestas, aspiran a tener el máximo apoyo posible y captar voto, sobre todo, de gente que hace tiempo que no lo hace, conscientes de que a los catalanes les cuesta participar en las generales.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

En paralelo con la campaña, el calendario político también fija que habrá Diputación Permanente el 12 de noviembre, cuando el Gobierno llevará los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, después de que el Congreso, con los votos de Junts, PP y Vox, se tumbasen ambos decretos.

También se prevén dos sesiones más de la Diputación Permanente antes de que termine la campaña electoral, el 18 y el 26 de noviembre.