La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, con el diputado en el Congreso y cabeza de lista por Tarragona, Josep Maria Cruset - EUROPA PRESS

Apela a "llenar las urnas de Catalunya" contra todos los que braman contra Junts

TORTOSA (TARRAGONA), 19 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts en las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha asegurado este jueves que "no estar con el PSOE no significa estar con el PP, y no estar con el PP no significa estar con el PSOE".

"Nuestra responsabilidad es poner Catalunya en el centro", ha exclamado en un mitin ante unas 300 personas en Tortosa (Tarragona), con el cabeza de lista por Tarragona, Josep Maria Cruset; la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y la candidata de partido a L'Ametlla de Mar (Tarragona), Eva del Amo.

Todo ello el mismo día en que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, haya sacado pecho en una entrevista en 'El Mundo' de los logros conseguidos en esta legislatura porque se aprovecharon "de la ambición de (Pedro) Sánchez para derrotar a España".

"Hoy todos braman contra Junts porque somos los que mejor representamos la Catalunya que no se dobla ante nadie, sobre todo ante la extrema derecha. Que defiende a su gente, su lengua y sus instituciones. La Catalunya que se hace respetar y que cuando tiene fuerza no pasan ni unos ni otros", ha sostenido.

Por ello, ha apelado a "llenar las urnas de Catalunya" el 29 de noviembre ante todos los que critican a Junts, destacando que son los únicos que nunca se han vendido ni han dado un cheque en blanco a ningún partido de carácter español.

Tras reiterar que solo desde Catalunya se podrá frenar a la extrema derecha, también ha avisado de que, quien conozca al PSOE, sabe que "mienten y que sus propuestas son de escaparate y siempre hay trampa".

CARA A CARA Y RUFIÁN

Ante el cara a cara de este jueves entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Cruset ha asegurado que ya saben qué pasará: "Veremos quién falta más al respeto, quién se inventa más datos, mentiras y quién es más corrupto, y quién usa más a Catalunya en beneficio de conseguir su poder en España".

También ha cuestionado que el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, quiera tutelar ahora el PSOE porque, a su juicio, en los últimos 8 años "ha dado los votos a cambio de nada".

"En Madrid no se va a tutelar al PSOE, sino a defender Catalunya y su gente cueste lo que cueste y aguantar la posición tanto como sea necesario", ha subrayado Cruset, que ha lamentado que haya promesas en campaña que luego desaparecen, como la de la variante de Gandesa (Tortosa).

Sales, que jugaba en casa, ha defendido que en la papeleta de Junts "no hay Madrid, sólo Catalunya y gente comprometida con Catalunya" y ha arremetido contra los que van de progresistas feministas y aprovechan el físico de las mujeres para hacer burla de ello, en referencia a los comentarios Rufián sobre la sonrisa de Nogueras.

"Las mujeres de Junts enseñamos los dientes a los impertinentes", ha advertido Sales, que ha rechazado lecciones de feminismo y de defensa de derechos y libertades, además de defender el conocimiento que tiene Cruset de las comarcas de Tarragona.