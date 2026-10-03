Nogueras (Junts) critica que Sánchez ha actuado "en clave electoral" con los decretos de vivienda

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha actuado "más en clave electoral" que para solucionar el problema de la vivienda, en referencia a la negativa de su partido a apoyar los dos reales decretos presentados por el Gobierno este viernes.

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press este sábado, Nogueras ha insistido que la propuesta de Junts prohibía la compra de vivienda por parte de fondos buitre e incluía propuestas que, dice, están funcionando en países de la Unión Europea, y ha dicho que el Ejecutivo ha caído en el "chantaje ideológico de los extremos".

"No es una buena ley. Nosotros ayer lo que hicimos fue impedir un empeoramiento de la situación", ha defendido, y ha añadido que hasta el pasado lunes existía un principio de acuerdo, pero que después de las ruedas de prensa de los socios les enviaron un nuevo texto muy similar a los decretos que ya se habían tumbado en el Congreso anteriormente.

Ha sostenido que el modelo de vivienda de Junts no es "ni el modelo Colau ni el modelo Ayuso", y que lo que recogía su propuesta era la garantía de dar seguridad jurídica a los que denomina pequeños propietarios porque, afirma, son el 90% de los propietarios de Catalunya.

Así, ha asegurado que cuando se publicó el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "en 24 horas se retiraron más de 4.000 pisos del mercado", y ha apuntado que la propuesta del Gobierno no frenaba la compra de vivienda por parte de fondos buitre y no podía evitar desahucios.

"Esta gente no se ha atrevido con los fondos buitre. Esta ley permite a los fondos buitre seguir comprando", ha dicho.

PUIGDEMONT Y RUFIÁN

Preguntada por un posible retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, si le aplican la amnistía, y si estaría dispuesta a cederle el puesto como cabeza de lista de Junts al Congreso ha dicho que no están pensando en elecciones, aunque añade que están "preparados".

Sobre Puigdemont ha dicho que el escenario no está sobre la mesa y que es el "mejor candidato a la Generalitat".

"Lo que está pasando con el tema de los decretos es exactamente lo que pasó con la ley de amnistía. A nosotros se nos dijo de todo por votar que no a la primera. La ley de amnistía no era una ley bien hecha, no era una ley que pudiera amnistiar a todo el mundo", ha expuesto.

Acerca de las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la sesión de este viernes, donde expresó que le gustaría que Junts acabe en el ostracismo, Nogueras le ha reprochado que no ha presentado ninguna propuesta: "Nosotros nos dedicamos a trabajar, que él se dedique a hablar, si es lo que sabe hacer. Y ya está. Yo no trabajaré nunca para que Esquerra quede en el ostracismo", ha zanjado.