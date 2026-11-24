La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, en un mitin en Girona - EUROPA PRESS

GIRONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha celebrado este martes la victoria que considera que supone la aplicación de la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder del partido., Carles Puigdemont: "¡Es libre, os ha ganado!".

"¿Hoy que pasa, señor Sánchez? Hoy el presidente no está ni en el banquillo ni en prisión. ¡El presidente Puigdemont es libre, os ha ganado! ¡Os hemos ganado y Catalunya vuelve a estar en el centro!", ha exclamado en el mitin final en Girona, tierra del expresidente catalán, de la que también fue alcalde, ante más de un millar de personas.

Pese a recordar que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se comprometió a traerlo a España y juzgado, ha constatado que acabó firmando la amnistía gracias a que Junts fue decisivo.

"Los 7 diputados de Junts no nos vendimos por sillas, asesores ni por titulares", ha reivindicado Nogueras, que ha criticado que ahora los socialistas aplaudan la amnistía cuando les dijeron que era imposible.

A todos los que les pedían pasar página, ha añadido que no conocían al pueblo catalán: "¡Os habéis equivocado de gente, de pueblo, de país! ¡Aquí no se cierra ningún círculo! Venimos a celebrar una victoria, la victoria de los catalanes y del presidente Puigdemont.

Es más, ha defendido que la amnistía es la victoria de los que aguantaron "las porras, los insultos, los tribunales, el exilio, la prisión" y de los que no han dado un paso atrás.

"El guión era, primero el 155, después prisión y exilio, después los indultos y el exilio, y finalmente el olvido. Y este guión lo hemos trinchado, lo hemos hecho añicos", ha recalcado.

Según Nogueras, en esta legislatura han escogido el camino difícil y han optado por la "dignidad", palabra que defiende que representa especialmente Puigdemont.

25N

A falta de un día para la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha reconocido que ser candidata y mujer no es fácil y que, pese a todo, no se quejan pero tampoco callan.

"¡Viva las mujeres, las mujeres candidatas y los ovarios que tenemos todas en esta campaña y en las que vendrán!", ha exclamado citando el nombres de algunas de las mujeres que van en su lista electoral.