Nogueras en un acto reciente - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha propuesto este martes a los candidatos catalanes que se comprometan por escrito antes de los comicios a hablar en esta lengua en el Congreso "siempre".

"Catalunya debe plantarse ante PP y Vox y ante los que amenazan nuestra libertad", ha dicho en el ciclo de ruedas de prensa electorales de Efe, después de que estos partidos avisaran de prohibirán el catalán en la Cámara Baja si gobiernan.

Pese a las diferencias programáticas de los candidatos, ha defendido que en este compromiso pueden ir juntos porque, si quieren defender la lengua, la mejora manera de hacerlo es "plantarse ante la derecha más rancia" y hablarla.

"Si a alguien se atreve a poner en riesgo nuestra lengua y prohibirla, nos encontrará a los representantes catalanes enfrente", y ha lamentado que se usa el catalán como carta electoralista.

RUFIÁN Y ALBIOL

Ha dicho que este compromiso está abierto a quien quiera y que le cuesta entender que haya quien no hable catalán siempre el Congreso tras este logro "histórico", en referencia a cuando interviene el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián

Sobre que el candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, haya afirmado que no se prohibirá el catalán en las Cortes, ha manifestado: "Veremos si manda (Alberto Núñez) Feijóo y Cayetana, o Albiol".

Para Nogueras, la amenaza de prohibir el catalán en el Congreso es "suficientemente grave" para que todos los candidatos catalanes se sumen al compromiso.

EL GOBIERNO ANTE RODALIES

Tras lamentar que los catalanes vuelvan a sufrir "un día negro" en Rodalies, ha reclamado de nuevo el traspaso integral del servicio en vez de una empresa mixta, y ha reprochado a los socialistas que se presenten como quienes lo arreglarán, cuando han gobernado los últimos 8 años pero han sido incapaces, según ella.

"Catalunya se debe plantar ante estos gobiernos españoles, que en campaña sacan todas las banderas y promesas pero que, cuando tienen el poder, no hacen nada", ha apuntado.

URTASUN Y SIJENA

También ha emplazado al ministro de Cultura y número 2 de Comuns - Frente Amplio, Ernest Urtasun, a pronunciarse sobre el inicio del traslado de las obras de Sijena a Aragón, porque "decidió no hacer el trabajo que podría haber hecho".

"Si Urtasun es incapaz de defender este tema, que alguien me explique qué puede llegar a hacer para defender a los catalanes. Se demuestra que tener ministros catalanes es igual que tener ministros españoles", ha recalcado.

CONFLICTO: "MEDIACIÓN Y VERIFICACIÓN"

En caso de ser decisivos de nuevo tras el 29 de noviembre, ha asegurado que mantienen la carpeta del conflicto entre Catalunya y el resto de España sobre la mesa, en el que "se ha demostrado que es imprescindible que haya mediación y verificación".

La también portavoz de Junts en el Congreso ha explicado que volverán a poner sobre la mesa la ley para la delegación de competencias de inmigración a Catalunya.

PUIGDEMONT, EL MEJOR CANDIDATO

Sobre el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defendido que es el mejor candidato que tienen, al preguntársele si quiere que lo sea en las elecciones catalanas.

"El capital político que tiene es brillante. Personalmente me encantaría", ha añadido.