Nou Barris se convierte en el "epicentro" del arte urbano contemporáneo de Barcelona con 18 obras

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Nou Barris de Barcelona ha culminado su transformación en el "epicentro" del arte urbano contemporáneo de la ciudad tras completar el proyecto NOU Sentit Urbà, por el que se han desplegado 18 obras de gran formato.

Las intervenciones, llevadas a cabo por artistas de diferentes procedencias y lenguajes plásticos, han convertido fachadas, plazas y espacios cotidianos en nuevos puntos de lectura artística con mirada social y comunitaria, indica el consistorio en un comunicado.

El concejal de Cultura y del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, ha destacado que el proyecto permitirá "ofrecer un espacio de libertad creativa desde el compromiso con la historia y la realidad de los barrios" llevándolo más allá del muralismo con propuestas escultóricas, lumínicas o incluso escolares.

"Ahora entramos en una nueva fase en la que el objetivo es darle continuidad. Este es el reto y confío en que los vecinos lo acompañará con el mismo entusiasmo", ha añadido el concejal.

Entre las obras destacan los murales de artistas como Mariana Santos, Sshhozzy, Dima Korma, Jay Kaes y Udatxo, así como las esculturas e instalaciones de LPVD*A, Octavi Serra, Colectivo Basurama, Taquen y Wedo Goás, repartidas por todo el distrito.

También la obra 'paisaje compartido: tangram colaborativo Zona Nord' realizado por el artista Rice en varios centros escolares, que muestra la dimensión educativa del proyecto incorporando al alumnado como parte activa del proceso creativo.