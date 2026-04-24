El nuevo Cupra Born VZ alcanza una autonomía de hasta 631 kilómetros

El Cupra Born VZ - CUPRA

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Cupra Born VZ ha aumentado el rendimiento del modelo, que cuenta con una autonomía de hasta 631 kilómetros y una potencia de hasta 240 kW (326 cv), informa la marca en un comunicado este viernes.

El modelo ha sido rediseñado para "ofrecer un nuevo y llamativo diseño, interiores mejorados y una mayor tecnología", y cuenta con innovaciones como la iluminación Matrix Led.

El modelo ha sido diseñado y desarrollado en Barcelona y se fabricará en la planta de Volkswagen en Zwickau (Alemania), y está previsto que la producción empiece en mayo y llegue al mercado en verano.