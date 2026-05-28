El nuevo hospital de día oncohematológico del Trueta de Girona entrará en funcionamiento el lunes

Imagen del nuevo hospital de día oncohematológico del Hospital Trueta de Girona, que entrará en funcionamiento el próximo lunes - GOVERN

GIRONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo hospital de día oncohematológico del Institut Català d'Oncologia (ICO), situado en el nuevo edificio asistencial que se ha construido en el recinto del Hospital Universitario doctor Josep Trueta de Girona, entrará en funcionamiento el lunes.

El nuevo hospital de día, situado en la primera planta del nuevo edificio y de cerca de 500 metros cuadrados (divididos en dos plantas), "permitirá aumentar la capacidad asistencial y mejorar la seguridad de los pacientes", además de acoger la ampliación del bloque quirúrgico del Trueta, ha informado el Govern en un comunicado este jueves.

Este equipamiento da cobertura a la población de referencia de la Regió Sanitària de Girona y "se consolida" como centro de referencia oncohematológica para más de 800.000 habitantes y para la mayoría de los hospitales de la demarcación (durante el pasado 2025, el hospital de día del ICO Girona administró 26.658 tratamientos a 2.978 pacientes).

El renovado hospital de día dispone de 36 puntos de atención asistencial distribuidos en 16 boxes individuales, 14 sillones de tratamiento y 6 habitaciones individuales con cama e incorpora dos consultas de enfermería, espacios específicos para la Unidad de Atención Continuada Oncológica (UACO), el Gabinete de Hematología y la Unidad de Investigación Clínica.

"Este nuevo hospital de día representa un salto cualitativo muy importante porque nos permite crecer en capacidad asistencial y ofrecer una atención más eficiente, segura y adaptada a las necesidades de los pacientes oncohematológicos", ha apuntado el director clínico de la Xarxa ICO Girona, Jordi Rubió.