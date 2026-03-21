El nuevo mercado de Montserrat de Barcelona abre con 16 establecimientos de alimentación y un bar

Inauguración del nuevo mercado de Montserrat de Barcelona, en el distrito de Nou Barris - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo mercado municipal de Montserrat de Barcelona, en el distrito de Nou Barris, ha abierto este sábado sus puertas, y cuenta con 16 establecimientos de alimentación, un bar y un supermercado en la planta baja, así como una farmacia accesible desde el exterior del edificio.

Las obras han comportado una inversión de 20 millones de euros y "mejoran radicalmente" aspectos como la funcionalidad de las paredes, la parte logística con mínima afectación al entorno y la eficiencia energética del edificio, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Parte del edificio del antiguo mercado se integrará en un proyecto del distrito de Nou Barris para construir un espacio público con una nueva plaza verde que conecte los barrios de Roquetes, Verdum, Trinitat Nova y Prosperitat.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Promoción económica, Trabajo, Feminismos y Memoria democrática, Raquel Gil, ha definido el nuevo mercado como "uno de los mejores de la ciudad" tras visitar las instalaciones, un espacio de más de 10.000 metros cuadrados.

Gil ha animado a los vecinos a comprar en el mercado y hacerlo crecer: "Así contribuiremos al modelo de ciudad y de comercio de proximidad que queremos para Barcelona".