Núria Ventura, nueva secretaria de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará en la reunión de la semana que viene el nombramiento de la alcaldesa de Ulldecona (Tarragona), Núria Ventura, como secretaria de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran.

Lo ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que Amor asumiera su nueva responsabilidad en sustitución de Eduard Rivas, que dimitió después de que, a finales de abril de este año, trascendiera que se le investigaba por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

Según Paneque, Illa quería la secretaría de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran la asumiera una persona con amplia trayectoria en el ámbito municipal: "Y Núria Ventura cumple estos requisitos", ha manifestado.

Además de alcaldesa de Ulldecona, Ventura tiene una trayectoria institucional vinculada al mundo municipal de más de 20 años y también en el ámbito social, en concreto de atención a la infancia y gente mayor.

De formación periodista, ejerció en distintos medios de comunicación y también fue diputada del PSC en el Parlament entre 2006 y 2015.