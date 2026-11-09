El Obispado de Urgell (Lleida) abre "investigación canónica" por presuntos abusos de un sacerdote

LLEIDA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Urgell (Lleida) ha abierto una "investigación canónica" por un presunto caso de abusos sexuales de un sacerdote de la Diócesis a un seminarista tras recibir una denuncia este octubre.

Según un comunicado de la Iglesia d'Urgell, al recibir la denuncia la Diócesis se puso en contacto con la víctima "inmediatamente" y abrió la preceptiva investigación sobre los hechos, además de alentar a la persona denunciante a ejercer sus derechos y a acudir a las autoridades públicas del Estado ofreciéndole un acompañamiento integral durante todo el proceso.

El Obispado de Urgell reitera "su firme voluntad de colaborar plenamente con la Administración de justicia para el esclarecimiento total de los hechos, actuando con el máximo respeto a los derechos de todas las personas afectadas por esta situación".

La presunta agresión sexual se produjo en una vivienda en Barcelona, según ha avanzado el 'Ara', y el denunciante acudió primero al obispado y, posteriormente, a los Mossos d'Esquadra este octubre.

El chico entró el pasado mes de noviembre en el seminario diocesano de La Seu d'Urgell a través de la intercesión del sacerdote tras llegar a España el verano de 2024.