El Obispado de Urgell (Lleida) prohíbe el ministerio público al sacerdote investigado

LLEIDA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Urgell (Lleida) ha cesado de los oficios pastorales al sacerdote investigado por presuntos abusos sexuales a un seminarista y le ha prohibido el ejercicio público del ministerio sacerdotal, tras escuchar al denunciante y mientras dure la investigación.

En un comunicado, el Obispado ha explicado que este lunes ha mantenido un encuentro presencial (como había acordado el 30 de octubre) con el denunciante, que "ha sido escuchado y ha podido libremente manifestar su relato del hecho denunciado".

El Obispado de Urgell ha reiterado su ofrecimiento de acompañamiento psicológico necesario y espiritual y se le ha asegurado "una investigación del hecho con prontitud".

La diócesis ha manifestado su disposición "a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas, a la vez que solicita prudencia" mientras se desarrolla los procedimientos correspondientes.

El Obispado de Urgell ha abierto una "investigación canónica" para tratar de esclarecer las causas, y los Mossos d'Esquadra también han abierto una investigación tras recibir la denuncia el pasado mes de octubre.