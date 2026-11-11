El obispo de Girona Octavi Vilà sustituirá a Omella como arzobispo de Barcelona

Archivo - Vilà recibió a los Reyes siendo abad de Poblet en 2020 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El obispo de Girona, Octavi Vilà, será el nuevo arzobispo de Barcelona en sustitución del cardenal Joan Josep Omella, han informado este miércoles la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el obispado de Girona en sendos comunicados.
Vilà (Tarragona 1961), monje cisterciense y abad del Monasterio de Poblet de 2015 a 2024, fue nombrado obispo de Girona por el Papa Francisco en febrero de 2024.
Licenciado en Geografía e Historia y en Documentación por la Universitat de Barcelona (UB), cuenta también con un posgrado en Formación del Profesorado y es bachiller en Teología por la Facultat de Teologia de Catalunya.
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