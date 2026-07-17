Las obras de la N-260 en Crespià, Maià de Montcal, Beuda y Besalú (Girona) empezarán este domingo

Mapa de la zona en la que se realizarán las obras - GOBIERNO DE ESPAÑA

GIRONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-260, que afectarán a Crespià, Maià de Montcal, Beuda y Besalú (Girona), empezarán este domingo y durarán hasta el 31 de julio, informa el Ministerio de Transportes este viernes en un comunicado.

Las obras se harán de noche de domingo a jueves, y este domingo a las 21 se cerrará uno de los dos carriles y se habilitará el otro como paso alternativo, entre los kilómetros 56,9 y 62.

Debido al riesgo de incendio forestal, si se activaran los niveles 3 ó 4 del Pla Alfa se aplazaría cualquier actividad que supusiera un problema, como el fresado del pavimento.