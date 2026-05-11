Las obras para fomentar la movilidad sostenible en Tarragona empezarán en septiembre

TARRAGONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible empezarán en septiembre las obras para fomentar la movilidad sostenible en la ciudad, para no interferir en el "intenso tráfico de vehículos" durante el verano en un tramo que conecta la ciudad con las playas.

Estas obras contribuirán al proceso de sostenibilidad que impulsan el Gobierno y el Ayuntamiento, facilitando la conexión de las playas por la N-340 y reduciendo el impacto sonoro a la ciudadanía, informa el Ministerio en un comunicado este lunes.

El Ministerio adjudicó por 7,8 millones de euros (IVA incluido) un contrato para ejecutar las obras de los carriles de peatones y bicicletas del kilómetro 1160 al 1160,8 y del kilómetro 1165,2 al 1171,4 de la N-340, y la instalación de pantallas acústicas en la A-7, del kilómetro 1161,3 al 1163,5.

El proyecto se basa en tres actuaciones concretas, como la construcción de un carril de peatones y bicicletas en la N-340 entre el enlace con la A-7 en el noreste de Tarragona y el límite del municipio con Altafulla.

También prevé la construcción de un carril para peatones y bicicletas en la N-340 alrededor del puente sobre el río Francolí y pantallas acústicas en ambos márgenes de la A-7 en el tramo conocido como primer cinturón de Tarragona.