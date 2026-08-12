Los observatorios astronómicos de la provincia de Barcelona amplían su oferta todo el año tras el eclipse

Archivo - Actividad en el Observatorio Astronómico del Garraf. - ORIOL CLAVERA - Archivo

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los observatorios astronómicos de la provincia de Barcelona agotaron sus entradas para ver el eclipse del 12 de agosto hace tiempo, pero han preparado una programación especial para atender el interés por la astronomía durante todo el año, ha informado la Diputación de Barcelona en un comunicado este miércoles.

El consorcio ha instalado puntos de información en observatorios como el de Castelltallat o el de Pujalt, con el objetivo de que los visitantes descubran propuestas turísticas diferentes más allá de la ciudad de Barcelona.

El observatorio de Catelltallat, a 910 metros de altitud, ofrece cada sábado hasta el 21 de septiembre la sesión de 2 horas 'El cel d'estiu', que permite a los visitantes conocer el cielo cambiante durante las estaciones del año, además de que participan en una charla informativa y suben a la cúpula para reconocer constelaciones con un rayo láser.

En segundo lugar, una de las actividades que ofrece el observatorio de Pujalt es la 'cena bajo las estrellas' durante los meses de verano, sesiones que empiezan sobre las 19.30 y, después de cenar, se apagan las velas para poder observar el cielo con una explicación técnica.

El observatorio del Garraf ha preparado para el próximo 12 de septiembre una sesión que mezcla los productos locales, la pintura, el vino y la observación del cielo, además que durante el resto del año también organizan fiestas de cumpleaños con esta temática.

'LUNES DE CIENCIA'

El Centro Astronómico del Pedraforca ofrece durante todo el mes de agosto los 'lunes de ciencia', que abordan la exploración espacial desde el punto de vista económico, social y político; y concluirán el próximo 24 de agosto con el concierto de Projecte Astrolabi, una banda de jazz que vincula sus melodías con el cosmos.

Por último, el observatorio de Sabadell, reprenderá el 23 de octubre sus sesiones de una hora dedicadas a un astro concreto, y en su web se pueden consultar imágenes en directo del telescopio acompañadas de explicaciones y anécdotas.