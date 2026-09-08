Occident actualiza su seguro de ciberriesgos para empresas ante los nuevos riesgos digitales

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BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Occident ha actualizado su seguro Ciberriesgos para las empresas para adaptarlo a los riesgos digitales que afectan en mayor medida a las empresas actualmente, con tres grandes ámbitos de cobertura que son la protección de datos, la responsabilidad civil derivada de incidentes de seguridad y la interrupción de negocio, informa en un comunicado este martes.

La póliza ha añadido la cobertura del 'phishing', "una de las amenazas digitales más frecuentes y con mayor impacto" ha explicado la aseguradora, lo que le permitirá ofrecer una respuesta más completa ante los riesgos derivados de la digitalización, la automatización y el uso intensivo de datos en el ámbito empresarial.

También contempla la cobertura de situaciones como la alteración, pérdida o robo de datos, la violación de la privacidad, la extorsión cibernética, el cibercrimen o el riesgo reputacional, así como responsabilidades asociadas a la vulneración de la confidencialidad, la privacidad o la seguridad en la red.

El director de Seguros de Empresas de Occident, Manuel Martínez, ha explicado que la evolución de los riesgos digitales exige soluciones "que vayan más allá de la indemnización", y esta actualización permite a la aseguradora reforzar la protección de las empresas, con el foco puesto en la prevención y la monitorización.

Occident ha llevado a cabo esta renovación en un contexto en el que los ciberataques se han consolidado como un riesgo transversal, explica la compañía, con un incremento del 26% en 2025 en toda España, hasta los 122.000 casos, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).