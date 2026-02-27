El ocio nocturno catalán (Fecasarm) y Barcelona impulsan la seguridad del ocio nocturno

La comisionada de la Nit de Barcelona, Carmen Zapata, y el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas - FECASARM

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) y el Ayuntamiento de Barcelona han reforzado su colaboración para mejorar la seguridad en los ambientes del ocio nocturno, explica la entidad este viernes en un comunicado.

En concreto, Fecasarm se reunió el 25 de febrero con la Oficina de la Nit, la Comissió de Convivènia del Ayuntamiento y la Guàrdia Urbana de Barcelona, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional e impulsar diferentes iniciativas estratégicas que afectan al sector, entre ellas, un nuevo proyecto de seguridad.

Este encuentro, ha defendido la entidad, "pone de manifiesto la voluntad compartida de consolidad espacios estables de diálogo público-privado en una ciudad como Barcelona, referente nacional e internacional en el ámbito de la gobernanza nocturna y que acaba de estrenar una ordenanza de civismo".

En términos de seguridad, durante la reunión la Guàrdia Urbana ha presentado un nuevo proyecto de prevención de violencias sexuales en colaboración con los responsables de los locales, los servicios de licencias y las empresas de seguridad privada.

Esta es una iniciativa voluntaria, detalla Fecasarm, que amplía el alcance del protocolo municipal 'No Callem' mediante una perspectiva de la prevención centrada en el análisis de los espacios, los circuitos internos y la iluminación y señalización de ciertos puntos de los establecimientos.