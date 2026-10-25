Omella pide no dejarse "arrastrar por la espiral de violencia" tras los disturbios en Barcelona

El cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella abren el curso del Ateneu Universitari Sant Pacià, a 8 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha pedido este domingo no dejarse "arrastrar por la espiral de violencia y de confrontación, que no lleva a ninguna solución, sino que contribuye a agravar todavía más los problemas", tras los disturbios de este sábado en el centro de Barcelona.

En un comunicado, ha dicho que las escenas del sábado "llenan de sorpresa y de dolor" y plantean muchos interrogantes sobre las causas que existen en el origen de estos estallidos de violencia.

Ha llamado a decir "no a una comunicación que polariza y que puede alimentar la violencia. A los mensajes que presentan los unos a los otros como enemigos irreconciliables. Es mucho más lo que une que lo poco que separa".

Ha subrayado que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en paz y eso solo se consigue con respeto a los otros y a las normas de convivencia, y ha llamado a respetar el entorno y la casa común.

"Todos estamos llamados, trabajando juntos y sin confrontaciones, a hacer todo los posible para que nadie quede excluido y todo el mundo pueda vivir dignamente y con serenidad, avanzando hacia un futuro que abra horizontes de esperanza y de paz", ha añadido.