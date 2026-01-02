Òmnium exige a instituciones y partidos preparase para "volver a defender la escuela en catalán"

Archivo - El presidente de Òmnium, Xavier Antich, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha exigido a las instituciones y a los partidos políticos prepararse para "volver a defender la escuela en catalán" en 2026, en referencia a las previsibles resoluciones judiciales sobre este tema que deberían conocerse a lo largo de este año.

"La defensa de la lengua es la defensa del país. Este 2026 nos tocará volver a defender la escuela en catalán. Lo sabemos. Preparémonos. Desde la sociedad civil ya lo estamos haciendo y exigiremos a las instituciones y partidos que también lo hagan", ha dicho este viernes en un mensaje dirigido a los socios de la entidad.

Ha añadido que la escuela y la lengua son "las columnas vertebrales de la nación", y ha instado a trabajar para defenderlos en 2026 y en los años venideros que, ha sostenido, serán decisivos para las aspiraciones nacionales de Catalunya.

Para ello, ha apelado a las fuerzas del "catalanismo político" que, según ha dicho, tanto en los momentos buenos como en los malos de Catalunya ha sido una brújula y un motor de progreso para dar forma a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes con vocación de hegemonía.

Ha alertado de los "vientos que amenazan" lo que este catalanismo político defiende, y por ello ha reclamado la responsabilidad y la autoestima de todos para recuperar la iniciativa política y la confianza de la ciudadanía desde los grandes consensos.

"Hoy, en todo el mundo, soplan vientos que amenazan todo lo que defendemos. Y también vemos cómo rearma la España más anticatalana. Este contexto no ayuda, pero sabremos hacerle frente. Cataluña nunca ha caído en la tentación del catastrofismo", ha valorado Antich.