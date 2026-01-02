Òmnium exige a instituciones y partidos preparase para "volver a defender la escuela en catalán"

Archivo - El presidente de Òmnium, Xavier Antich, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo.
Archivo - El presidente de Òmnium, Xavier Antich, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 2 enero 2026 8:33
Seguir en

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha exigido a las instituciones y a los partidos políticos prepararse para "volver a defender la escuela en catalán" en 2026, en referencia a las previsibles resoluciones judiciales sobre este tema que deberían conocerse a lo largo de este año.

"La defensa de la lengua es la defensa del país. Este 2026 nos tocará volver a defender la escuela en catalán. Lo sabemos. Preparémonos. Desde la sociedad civil ya lo estamos haciendo y exigiremos a las instituciones y partidos que también lo hagan", ha dicho este viernes en un mensaje dirigido a los socios de la entidad.

Ha añadido que la escuela y la lengua son "las columnas vertebrales de la nación", y ha instado a trabajar para defenderlos en 2026 y en los años venideros que, ha sostenido, serán decisivos para las aspiraciones nacionales de Catalunya.

Para ello, ha apelado a las fuerzas del "catalanismo político" que, según ha dicho, tanto en los momentos buenos como en los malos de Catalunya ha sido una brújula y un motor de progreso para dar forma a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes con vocación de hegemonía.

Ha alertado de los "vientos que amenazan" lo que este catalanismo político defiende, y por ello ha reclamado la responsabilidad y la autoestima de todos para recuperar la iniciativa política y la confianza de la ciudadanía desde los grandes consensos.

"Hoy, en todo el mundo, soplan vientos que amenazan todo lo que defendemos. Y también vemos cómo rearma la España más anticatalana. Este contexto no ayuda, pero sabremos hacerle frente. Cataluña nunca ha caído en la tentación del catastrofismo", ha valorado Antich.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado