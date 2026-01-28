Òmnium impulsa con patronales y sindicatos un programa piloto de catalán en las empresas

Imagen de la firma del convenio este miércoles. - ÒMNIUM CULTURAL

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Òmnium Cultural ha firmado un convenio de colaboración con Pimec, la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) y Foment del Treball y los sindicatos CCOO y UGT para impulsar un programa piloto de clases de catalán en las empresas del Vallès Occidental (Barcelona), informa la entidad este miércoles en un comunicado.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha defendido que el reto de Vincles, el nombre que recibe el proyecto, "es también arraigarse en el mundo del trabajo y las empresas, sean grandes o pequeñas o públicas o privadas", ya que es una forma de fomentar el idioma, pero también la cohesión y la comunicación entre las personas.

Antich ha destacado en que el sector empresarial catalán es "históricamente fuerte y destaca por estar en la vanguardia de la innovación", y debe poder desarrollarse plenamente en catalán, tanto de puertas adentro como hacia el exterior.

Así, la comarca catalana se convierte en la primera de Catalunya donde se impulsará Vincles, un proyecto que ya se lleva a cabo en espacios escolares y de barrio, entre las empresas, para facilitar que las personas que llegan a Catalunya "puedan vivir, participar, sentirse parte y trabajar en catalán", ha insistido Antich.

El presidente de Òmnium en la comarca, Pere Gordi, por su parte, ha puesto en valor el papel del Vallès Occidental en el proyecto, ya que "acoge una gran diversidad industrial y laboral que permite llevar a cabo pruebas con diferentes tipos de empresas".

SINDICATOS Y PATRONALES

El vicepresidente de Pimec, Miquel Camps, ha afirmado que el proyecto ofrece herramientas a las empresas "para acoger, formar e integrar lingüísticamente a las personas trabajadoras", con un impacto positivo también entre las empresas.

Desde Foment, el presidente del Consell Territorial de la Pime, Pep Garcia, ha puesto en valor la importancia de las empresas en proyectos colectivos como Vincles que van más allá de la economía.

Desde UGT, por otra parte, la vicesecretaria general del sindicato, Cati Llibre, ha asegurado que iniciativas como Vincles van "en la dirección de avanzar los derechos laborales y sociales", mientras que el responsable en el ámbito lingüístico de la comisión ejecutiva de CCOO, Toni Mora, ha defendido que la promoción del uso social de la lengua no es una opción.