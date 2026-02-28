Once alumnos catalanes ganan medallas en el campeonato 'Spainskills' de formación profesional

Alumnos catalanes en el campeonato 'Spainskills' de formación profesional - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Once alumnos catalanes han obtenido diez medallas en su participación en el campeonato 'Spainskills', un concurso estatal que premia a los alumnos de formación profesional (FP) que desarollan sus habilidades en diferentes pruebas ante un jurado.

En el campeonato han participado 38 alumnos de diferentes centros catalanes que resultaron ganadores de la edición 'Catskills' 2025, que han participado en 34 modalidades diferentes, cuatro de ellas por parejas, ha informado el Departamento de Educación y Formación Profesional en un comunicado este sábado.

Concretamente, Catalunya ha obtenido dos medallas de oro, en las habilidades de Panadería para Erik Ortega, alumno de la Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida y en Apoyo a Redes para Max Martínez, alumno del Institut Carles Vallbona de Granollers (Barcelona), lo que da acceso a ambos a representar a España en los 'WorldSkills Shanghai' (China) 2026 y los 'EuroSkills Düsseldorf' (Alemania) 2027.

Las medallas de plata han sido para Pau Planellas en Carrocería; Aurembiaix Gabernet en Tecnología de la moda y Hèctor Soriano en Tecnología de vehículo pesado.

Finalmente, han obtenido la medalla de bronce Francisco Javier Ruiz en Teconología del Automóvil; David Ruiz en Cocina; Arnau Brusau en Pintura de vehículos; Brian Zavala y Arnau Tejero en Jardinería y paisajismo y Helena Charro en Animación digital 3D.