La OPA de Inocsa sobre GCO prospera tras alcanzar el 35,79% del capital social

Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 10:35

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oferta pública de adquisición (OPA) de Inocsa sobre el 100% del capital social de Grupo Catalana Occidente (GCO), excluyendo las acciones inmovilizadas que representan el 62,03% de dicho capital, ha sido aceptada por 42.950.477 acciones, que representan un 35,79% del capital social de la sociedad afectada.

La oferta equivale al 94,27% de las acciones a las que se dirigió la OPA de Iocsa y ha sido aceptada en la modalidad de efectivo por 38.010.278 acciones de GCO, y en la modalidad de canje por 4.940.199 acciones, según ha comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

En consecuencia, el organismo supervisor ha dado luz verde a la oferta pública, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad.

