El Open Arms zarpará el viernes y si halla refugiados los rescatará por "obligación legal"

Actualizado 17/04/2019 12:50:51 CET

Oscar Camps lamenta que la autorización supone "una amenaza" con altas multas

BARCELONA/MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, ha explicado que su buque Open Arms prevé zarpar entre el viernes y el sábado, según las condiciones meteorológicas, hacia las islas griegas de Samos y Lesbos tras recibir autorización del Gobierno para llevar material humanitario, y aunque no les permite operaciones de salvamento, ha asegurado que éstas no son un objetivo, sino "una obligación legal y moral y un imperativo ineludible".

En declaraciones a Europa Press, ha afirmado este miércoles: "Evidentemente, si tenemos la desgracia de encontrarnos una situación así intervendremos y salvaremos todas las vidas que estén a nuestro alcance. Es una responsabilidad moral que por lo visto no tiene este Gobierno".

"Que nos pongan una multa por desobedecer a un despacho, cuando los convenidos internacionales te obligan a intervenir, es inconcebible, no tienen ningún sentido", ha recalcado, y ha observado que no cree que una autorización de despacho esté por encima del derecho marítimo que obliga a poner a salvo todas las vidas en peligro.

Tras 100 días bloqueados en el Puerto de Barcelona, ha achacado la autorización a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril: "Por lo visto, hasta ahora, que estuviéramos en el mar restaba votos, y supongo que a partir de este momento el que estemos en el puerto retenidos y bloqueados no da votos".

"No perdonaremos el bloqueo, pero vamos a intentar ayudar y llevar material humanitario a los campos de refugiados, y eso es mejor que estar bloqueados en el puerto de Barcelona", ha dicho Camps, que próximamente se incorporará a la tripulación del Open Arms para zarpar hacia Grecia.

20 TONELADAS

El barco llevará 20 toneladas de material, entre el que hay las mantas que recogió en Navidad, miles de kits de higiene personal, ropa de adulto y niño, toneladas de comida, material escolar para montar una escuela en una de la islas y 50 bicis para un campo de Tesalónica.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, el presidente de la ONG catalana ha considerado que se trata de una autorización muy recortada: "Más que un despacho, es una amenaza, con sanciones y multas astronómicas".

"Nos vemos sometidos a hacer de barco mercante. Una vez he leído el despacho, me indigna, y pienso que quizás tendríamos que hacer firmar a todos los candidatos un compromiso igual de severo que el que me están haciendo firmar a mi para salir del puerto de Barcelona", ha señalado.

RESPONSABILIDAD POR 400 MUERTOS

Desde que se les bloqueó en enero, han muerto 400 personas en el Mediterráneo: "Me gustaría poderles preguntar a los candidatos qué mal habríamos ocasionado si estas 400 personas hubieran sido rescatadas y desembarcadas en un puerto español. ¿Cuántos votos habrían perdido por hacer este trabajo?".

"¿Sobre qué conciencia tienen que recaer estas 400 vidas? Porque es evidente que bloquear un barco de rescate, que salva a miles de personas, para que no navegue por el corredor migratorio más mortífero del planeta, que es el Mediterráneo central", porque al tomar esta decisión teniendo esta información, la responsabilidad es muy alta, se ha preguntado.