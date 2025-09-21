La operatividad del Aeropuerto de Barcelona, alterada por la lluvia y el ciberataque europeo

Archivo - Un avión en el aeropuerto de Barcelona - LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS - Archivo

Las lluvias de este domingo alteran la operatividad

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias de este domingo en Catalunya y el ciberataque del sábado en otros aeropuertos europeos alteran la operatividad del Aeropuerto de Barcelona, que desde mediodía registra varios restrasos y cancelaciones.

Según fuentes de Aena, a consecuencia de la meteorología adversa los controladores aéreos pueden espaciar los vuelos.

La compañía, en un mensaje de X recogido por Europa Press, ha alertado de meteorología adversa en los aeropuertos de Barcelona, Palma y Menorca, por lo que ha recomendado consultar el estado de los vuelos con la línea aérea correspondiente.